Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand in Gebäudekomplex am Obermarkt

Worms (ots)

Am Mittwoch, den 22.11.2023, kam es gegen 01:40 Uhr zu einem Brand in einem Ladengeschäft am Obermarkt in Worms. Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung musste das angrenzende Domhotel durch Kräfte der Berufsfeuerwehr Worms evakuiert werden. Die Gäste des Hotels wurden kurzfristig in den Räumlichkeiten des Amtsgericht Worms untergebracht und medizinisch versorgt. Nach jetzigem Stand wurden mehrere Personen (unterer zweistelliger Bereich) durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt, ein Teil von ihnen (oberer einstelliger Bereich) wurde zur weiteren Überwachung in umliegenden Krankenhäusern stationär aufgenommen. Zudem entstand hoher Sachschaden an dem vorgenannten Gebäudekomplex. Für die Einsatzdauer waren angrenzende Straßen teilweise gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

