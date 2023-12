Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm am Rhein (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Freitag in der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 21:30 Uhr in ein Einfamilienhaus Im Hirsenloch eingebrochen. Der oder die Täter gelangten mit einer Leiter auf den Balkon im 1. OG und öffneten dort gewaltsam eine Balkontür. Im Inneren durchsuchten sie die Räume des Hauses nach Wertgegenständen. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens wird derzeit noch ermittelt.

Wer im besagten Tatzeitraum Im Hirsenloch verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

