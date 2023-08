Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 06.08.2023

Goslar (ots)

Kreditkartenbetrug

Am Donnerstag, den 03.08.2023, erhielt eine 64-Jährige aus Seesen zwei SMS-Nachrichten ihrer vermeintlichen Bankfiliale, in denen sie aufgefordert worden ist ihre Kreditkartendaten anzugeben. Erst nachdem diese vertrauensvoll ihre Daten angegeben hat bemerkte sie die Betrugsmasche, indem sie sich u.a. nachträglich bei ihrer Bankfiliale rückversicherte. Ein Schaden zu ihrem Nachteil ist nicht entstanden, da die Dame schnell handelte. Bankfilialen werden per SMS oder Telefon nie nach ihren Zahlungsdaten fragen. Sollten Sie kontaktiert werden, so stellen sie zunächst persönlich sicher, dass es sich tatsächlich um die Richtigkeit handelt, indem Sie ihre Bank aufsuchen.

Computerbetrug

Ebenfalls am Donnerstag, den 03.08.2023, erschien in der Polizeidienststelle Seesen eine 76-Jährige Anzeigeerstatterin, welche an einem Tag sieben Mal unberechtigte Abbuchungen auf ihrem Kreditkartenkonto, durch eine soziale Netzwerkseite, durch bislang unbekannte Täter, feststellte. Es entsandt insgesamt ein unterer zweistelliger Gesamtschaden zu ihrem Nachteil. Eine Strafanzeige wurde gefertigt sowie ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag konnte die Polizei Seesen, nach Hinweisen von Augenzeugen, einen stark alkoholisierten 54-jährigen aus Seesen, in der Bollergasse, antreffen und ihm den Vorwurf des Verdachtes der Trunkenheitsfahrt machen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet sowie der Führerschein beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Am Morgen des 05.08.2023, gegen 05:15 Uhr, ereignete sich auf der B248, aus Richtung Echte kommend, in Richtung des Kreisverkehres Dannhäuser Berg, ein Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger aus Bad Gandersheim kam mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, um einen Frontalzusammenstoß mit einem unbekannten Verkehrsteilnehmer zu vermeiden. Der Unbekannte sei dem Bad Gandersheimer auf dessen Fahrspur entgegengekommen. Durch das Ausweichmanöver touchierte der 18-Jährige eine Schutzplanke, sodass ein leichter Schaden am Pkw entstand. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Dennoch entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Wer Angaben zum Unfallhergang oder Hinweise auf den Verursacher tätigen kann, wird gebeten Kontakt zu der Polizei in Seesen unter der telef. Erreichbarkeit 05381-9440 aufzunehmen.

i.A. Schneider, PKin

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell