Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zigarettenautomaten gesprengt - Zeugen gesucht

Worms - Hochheim und Herrnsheim (ots)

Gleich zwei Zigarettenautomaten wurden am vergangenen Wochenende durch bislang unbekannte Täter gesprengt. Sie entwendeten Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Menge.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hörte eine Anwohnerin um kurz nach 02 Uhr einen lauten Knall, den sie allerdings zunächst nicht zuordnen konnte. Wie sich bei Tageslicht herausstellte, wurde ein Zigarettenautomat in der Rudolf-Heilgers-Straße aufgesprengt und der gesamte Inhalt entwendet.

In der darauffolgenden Nacht - von Samstag auf Sonntag - hörte ein Anwohner gegen 03:45 Uhr ebenfalls einen lauten Knall und sah drei maskierte Täter, die gerade dabei waren, den Inhalt eines in der Straße "Am Untertor" aufgesprengten Automaten in Rucksäcke zu verstauen. Kurz darauf flüchtete die als männlich und im jugendlichen oder heranwachsenden Alter beschriebene Tätergruppe in Richtung Herrnsheimer Badesee - zwei zu Fuß, einer mit einem Fahrrad. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die drei Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden.

In beiden Fällen hat die Wormser Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Welche Art von Sprengmittel verwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Zielrichtung der Sprengungen war neben Zigaretten auch das im Automaten befindliche Bargeld. In welchem Wert beides erbeutet wurde sowie die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer an den beschriebenen Tatzeiten in Hochheim oder Herrnsheim verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

