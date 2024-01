POL-PDWO: Nach ermittelter Verkehrsstraftat wird die Unfallörtlichkeit gesucht

Worms (ots) - Am gestrigen Dienstagnachmittag (02.01.2024) gg. 15:00 Uhr kam es auf der B 9 Höhe Rheindürkheim zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Im Einmündungsbereich Sommerdamm (B9) / Kirchstraße wollte eine 53-jährige Wormserin mit ihrem Audi von der B 9 nach rechts in die Kirchstraße nach Rheindürkheim abbiegen und befuhr die Abbiegespur. In selbiger ...

mehr