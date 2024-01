Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall durch herabfallende Eisplatte - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Zu einem Verkehrsunfall durch eine herabfallende Eisplatte kam es am Dienstagabend in der Dr.-Otto-Röhm-Straße. Ein 61-jähriger Berufskraftfahrer war dort mit seiner Sattelzugmaschine mit Auflieger in Richtung B 9 unterwegs. Ein bislang unbekannter Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger kam diesem entgegen, als sich im Kurvenbereich eine größere Eisplatte von der Plane seines Aufliegers löste und im Frontbereich der Sattelzugmaschine des 61-Jährigen einschlug. Hierdurch entstand nach erster Schätzung ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr einfach weiter und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallstelle. Laut dem 61-Jährigen soll es sich um eine blaue Zugmaschine mit einem Auflieger mit grauer Plane gehandelt haben.

Wir möchten aus diesem Anlass dazu sensibilisieren, Fahrzeuge und insbesondere Anhänger/ Auflieger vor Fahrtantritt von Schnee und Eis zu befreien. Gerade bei Anhängern/ Aufliegern mit Plane können sich bei längeren Standzeiten größere Mengen an Wasser sowie Schnee ansammeln und gefrieren. Wird das Eis dann nicht vor Fahrtantritt beseitigt, können sich während der Fahrt Teile davon lösen und so wie im hier beschriebenen Fall Unfälle verursachen. Deshalb sind Fahrer vor Fahrtantritt verpflichtet, ihr Fahrzeug - ob Auto oder LKW - von Schnee und Eis zu befreien.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell