POL-GE: Sachbeschädigung an Autos - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 27. Januar 2024, sind mehrere Autos auf der Magdeburger Straße in Schalke beschädigt worden. Zwischen 3.40 und 3.55 Uhr wurden an mindestens 14 geparkten Autos die Außenspiegel demoliert, an einem Wohnwagen zudem eine Zugangstür. Alle Beschädigungen waren auf der zum Gehweg ausgerichteten Seite. Nach ersten Ermittlungen der Polizei waren es drei Jugendliche oder Heranwachsende, die als Tatverdächtige in Frage kommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Telefonische Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 22 unter der 0209 365 8212 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

