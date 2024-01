Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Autodiebstahl gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem unbekannte Täter ein hochwertiges Fahrzeug in der Feldmark entwendet haben, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Dem Eigentümer des Fahrzeuges war der Diebstahl seines Range Rovers am Montagmorgen, 29. Januar 2024, gegen 7.15 Uhr aufgefallen, nachdem er das auf einem Grundstück am Eindeckerweg geparkte Auto zuletzt am Vorabend gegen 22 Uhr gesehen hatte.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die den schwarzen Range Rover Sport mit Gelsenkirchener Kennzeichen gesehen oder in der Nacht verdächtige Personen rund um den Eindeckerweg bemerkt haben. Hinweise hierzu bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 22 unter 0209 365 8212 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

