Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf - zahlreiche Einbrüche in Kranichfeld und Umgebung

Weimar (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes kam es zu zahlreichen Einbrüchen in Kranichfeld und im Ortsteil Stedten. Unter anderem wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Stedten in ein Einfamilienhaus eingebrochen und dort Laptop, Tablets, Handy und Bargeld mit Schaden von insgesamt etwa 1700 Euro entwendet. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass in der gleichen Straße versucht wurden zwei Schuppen aufzubrechen, jedoch ohne Erfolg. Hier blieb es bei Sachschäden in Höhe von 70 Euro. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Kranichfeld, nahe der Grundschule von einem Grundstück ein angeschlossenes Fahrrad entwendet. Hier ist bekannt, dass es sich bei dem Täter um eine männliche Person handelt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die in den Nächten am vergangenen Wochenende verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise bitte an die PI Weimar unter 03643 882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

