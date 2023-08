LPI-J: Vorfahrt nicht beachtet

Apolda (ots) - Gleich 3 Schulwegüberwachungen Am gestrigen Mittwoch hat die Polizei Apolda gleich vor 3 Schulen eine Schulwegüberwachung durchgeführt. In der Zeit von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr wurden die Grundschule in Wickerstedt, die Werner-Seelenbinder-Grundschule in Apolda und die Grundschule Wormstedt überwacht. Erfreulich war, dass in allen drei Bereichen die Überwachungen ohne Vorkommnisse verliefen. Rückfragen ...

