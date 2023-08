Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: LKW-Fahrer begeht Fahrerflucht

Apolda (ots)

Am Mittwoch den 30.08.2023, gegen 16:00 Uhr, begann ein LKW-Fahrer nach einem verursachten Unfall, Fahrerflucht. Er rangierte mit seinem LKW rückwärts in der Hermstedter Straße in Apolda und übersah eine Torumfriedung. Der LKW-Fahrer bemerkte den Zusammenstoß, stieg aus, begutachtete den Schaden und setzte seine Fahrt pflichtwidrig in unbekannte Richtung fort. Der LKW-Fahrer wird als 1,60 Meter großer, dunkelhaariger- und dunkelhäutiger Mann, mit schwarzer Kleidung, in den 40-igern beschrieben. Sein LKW war weiß, hatte ein polnisches Kennzeichen und der italienische Hänger war mit der Aufschrift: "Compacioli fresh" bedruckt. Hinweise zum Tathergang und zum verursachenden LKW, nimmt die Polizei Apolda unter Tel.: 03644/541- 0 entgegen.

