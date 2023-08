LPI-J: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Apolda (ots) - Am Mittwoch den 30.08.2023, gegen 16:00 Uhr, begann ein LKW-Fahrer nach einem verursachten Unfall, Fahrerflucht. Er rangierte mit seinem LKW rückwärts in der Hermstedter Straße in Apolda und übersah eine Torumfriedung. Der LKW-Fahrer bemerkte den Zusammenstoß, stieg aus, begutachtete den Schaden und setzte seine Fahrt pflichtwidrig in unbekannte Richtung fort. Der LKW-Fahrer wird als 1,60 Meter ...

