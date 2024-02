Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fußgänger und Zeugen nach Unfall in Schalke gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Schalke am Mittwoch, 31. Januar 2024, sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Zeugen sowie nach einem beteiligten Fußgänger. Der Unbekannte trat, Zeugenaussagen zufolge, gegen 11.20 Uhr bei einer roten Fußgängerampel auf die Fahrbahn der Florastraße, um diese in Richtung Franz-Bielefeld-Straße zu überqueren. Zur gleichen Zeit fuhr ein Bus auf der Florastraße in Richtung Luitpoldstraße und musste aufgrund des querenden Fußgängers eine Vollbremsung durchführen. Durch die ruckartige Bremsung verletzten sich fünf Personen in dem Bus leicht. Sie wurden vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Fußgänger entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Er ist circa 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur, dunkle Haare und einen Bart. Zum Unfallzeitpunkt trug er eine dunkle Jacke mit weißer Kapuze und eine blaue Hose.

Die Polizei bittet den beteiligten Fußgänger, sich zwecks Sachverhaltsklärung zu melden. Hinweise von Zeugen bitte telefonisch an das zuständige Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6231 oder an die Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160 übermitteln.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell