POL-GE: Zeugensuche: Räuber verletzten 19-Jährigen

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem schweren Raub mit einem Verletzten in Bismarck sucht die Polizei Zeugen der Tat vom frühen Freitagmorgen, 2. Februar 2024. Ein 19-jähriger Mann war gegen 2 Uhr zu Fuß auf einem Schotterweg zwischen Klarastraße und Consolstraße unterwegs, wo ihm zwei unbekannte Männer entgegenkamen. Diese forderten den Gelsenkirchener dazu auf, ihnen seine Wertsachen auszuhändigen. Als dies misslang, verletzte einer der unbekannten Täter den 19-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand, ehe sie in Richtung des Kreisverkehrs an der Consolstraße flüchteten. Der leicht verletzte Gelsenkirchener fuhr anschließend mit seinem Auto zu Verwandten an der Hohenzollernstraße, wo er nach medizinischer Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die beiden Gesuchten sind beide etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Beide Männer hatten einen Vollbart und trugen zur Tatzeit dunkle Jacken, Handschuhe und Jeanshosen. Hinweise zu den Flüchtigen bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

