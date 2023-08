LPI-J: versuchter E-Bike Diebstahl

Weimar (ots) - Am Mittwochnachmittag waren zwei Ladendiebe in einem Drogeriemarkt in Weimar-Nord unterwegs. Nachdem sie Waren im Wert von knapp 100 Euro eingesteckt hatten, flüchteten sie - vergeblich, die beiden konnten durch die eingesetzten Beamten in Tatortnähe gestellt werden. Das Diebesgut wurde an die Mitarbeiter zurückgegeben, gegen die 26 und 27 Jahre alten Männer Anzeige erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

