Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebe gestellt

Weimar (ots)

Am Mittwochnachmittag waren zwei Ladendiebe in einem Drogeriemarkt in Weimar-Nord unterwegs. Nachdem sie Waren im Wert von knapp 100 Euro eingesteckt hatten, flüchteten sie - vergeblich, die beiden konnten durch die eingesetzten Beamten in Tatortnähe gestellt werden. Das Diebesgut wurde an die Mitarbeiter zurückgegeben, gegen die 26 und 27 Jahre alten Männer Anzeige erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell