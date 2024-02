POL-GE: Zeugensuche nach Mülltonnenbränden

Gelsenkirchen (ots) - Unter dem Vorwand, einen Rohrbruch reparieren zu wollen, klingelten am Mittwochmittag, 31. Januar 2024, zwischen 13 und 13.30 Uhr zwei bislang unbekannte Männer an einem Haus auf der Wildroßstraße in Gelsenkirchen Beckhausen. Den vermeintlichen Handwerkern wurde von einer 85-jährigen Hausbewohnerin Eintritt in ihre Wohnung gewährt. In einem unbeobachteten Moment gelang es einem der ...

