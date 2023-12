Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Nach Dauerregen: Lager eines Schuhgeschäftes stand unter Wasser

Sprockhövel (ots)

Nach mehreren unwetterbedingten Einsätzen über die Feiertage wurde die Feuerwehr Sprockhövel am Mittwoch (27.12.23) gegen 13:30 Uhr zu einem Schuhgeschäft an der Gutenbergstraße alarmiert. Dort stand ein großes Lager im Kellergeschoss eines Schuhgeschäftes vollständig über mehrere Zentimeter unter Wasser. Die Feuerwehr setzte eine Tauchpumpe und einen Wassersauger ein, um das Wasser abzupumpen und so weiteren Schaden für die Ware des Geschäftes abzuwenden. Mehrere tausend Liter Wasser in einem Aufzugschacht konnten nicht abgepumpt werden, da dieses mit Hydrauliköl kontaminiert war. An dieser Stelle muss ein Fachunternehmen zum Abpumpen und zur Entsorgung tätig werden.

Insgesamt waren 14 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte über rund zwei Stunden vor Ort tätig.

