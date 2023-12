FW-EN: Große Mengen Dieselkraftstoff verunreinigen nach Unfall die A43

Sprockhövel (ots) - Am heutigen Donnerstag, 21.12.2023 hatte die Freiwillige Feuerwehr Sprockhövel seit 14:00 Uhr sechs wetterbedingte Alarme und zwei durch ausgelöste Brandmeldeanlagen. Am Bunne lagen drei Bäume über der Straße. Diese wurden mittels Kettensäge zerkleinert und am Straßenrand abgelegt. In Höhe der Aral-Tankstelle auf der Wittener Straße lag ...

mehr