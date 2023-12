Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr unterstützt bei Reitunfall

Sprockhövel (ots)

Am Freitagvormittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 10:37 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes nach einem Reitunfall in der Straße "Auf der Gethe" alarmiert. Während der medizinischen Versorgung entschied sich die Notärztin zur Nachforderung eines Rettungshubschraubers. Aufgrund schlechter Wetterverhältnisse musste der Rettungshubschrauber "Christoph 8" jedoch den Anflug nach Sprockhövel abbrechen. Daher unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst beim Transport der verletzten Reiterin aus der Reithalle zum Rettungswagen. Anschließend wurde die Verunfallte bodengebunden in eine Bochumer Klinik der Maximalversorgung transportiert.

Der Einsatz dauerte für die Feuerwehr rund eine Stunde. Ausgerückt waren sieben ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit zwei Fahrzeugen.

