Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Nachforderung durch die Autobahnpolizei

Sprockhövel (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 09:12 Uhr auf die BAB 43 in Fahrtrichtung Wuppertal alarmiert. Die zuständige Autobahnpolizei Dortmund forderte die ehrenamtlichen Einsatzkräfte aufgrund einer Verkehrsgefährdung nach: Auf dem Zubringer zur BAB 46 hatte ein Transporter wegen eines technischen Defektes größere Mengen Betriebsstoffe verloren. Die Besatzungen zweier Hilfeleistungslöschfahrzeuge rückten unter Inanspruchnahme von Sonder- sowie Wegerechten an und brachten Bindemittel auf die Fahrbahn auf, um das rutschige Gemisch abzubinden. Die Maßnahmen waren für die Feuerwehr nach 30 Minuten beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell