FW-EN: Verkehrsunfall zwischen Polizeifahrzeug und Linienbus

Am Freitagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Sprockhövel gegen 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bochumer Straße alarmiert. Im Kreuzungsbereich an der South-Kirkby-Straße verunfallte, wie die Kreispolizeibehörde bereits in einer Pressemeldung veröffentlichte, ein Polizeifahrzeug während einer Einsatzfahrt unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten mit einem Linienbus.

Vor Ort befanden sich sechs zu betreuende bzw. verletzte Personen. Zwei Polizeibeamte wurde rettungsdienstlich versorgt und leichtverletzt in umliegende Kliniken transportiert. Der Busfahrer und seine drei Fahrgäste blieben unverletzt.

Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus, stellte den Brandschutz sicher und streute ausgelaufene Betriebsstoffe mit Bindemittel ab. Die Einsatzleitung koordinierte zudem die Vielzahl von eingesetzten Rettungsmitteln, die aufgrund des Meldebildes zum Unfallort alarmiert waren.

Gegen 21:15 war der Einsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort beendet. Ein Hileleistungslöschfahrzeug sowie ein Einsatzleitwagen der Feuerwehr, ein Notarzteinsatzfahrzeug, drei Rettungswagen und ein Krankentransportwagen waren an der Unfallstelle.

Des Weiteren wurde die Feuerwehr Sprockhövel am Freitag noch zu zwei weiteren Einsätzen alarmiert:

Gegen 16:30 Uhr kam es in einem Reihenhaus an der Leipziger Straße aufgrund einer Störung in einer Einbruchs- und Brandmeldeanlage zur Auslösung eines Einsatzes für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Nach einer Kontrolle des Objektes durch Feuerwehr und Polizei konnte der Einsatz abgebrochen werden.

Gegen 22 Uhr wurde eine Rauchentwicklung im Bereich der Haßlinghauser Straße gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, waren weder Rauch noch Brandgeruch wahrnehmbar. Die Einsatzkräfte kontrollierten dennoch den Bereich sowie mehrere Grundstücke umfänglich und erkundigten sich bei Anwohnern nach Unstimmigkeiten. Eine Ursache konnte nicht festgestellt werden.

