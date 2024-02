Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Wer kennt den tatverdächtiger Rezeptfälscher?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem mutmaßlichen Rezeptfälscher. Der Unbekannte steht im Verdacht, am 2. Februar 2023 zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr mit selbst gefertigten Rezepten in mindestens einer Apotheke verschreibungspflichtige Betäubungsmittel erlangt zu haben. Die Angestellte einer Apotheke an der Ebertstraße in der Altstadt bemerkte die Fälschung und informierte die Polizei. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat die zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung der Bilder angeordnet, um den Tatverdächtigen zu ermitteln. Hinweise zu dem Tatverdächtigen bitte an das zuständige Kommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 7312 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240. Bilder und eine Beschreibung des Tatverdächtigen finden sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/126324

