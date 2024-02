Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schalke-Fans geraten nach dem Spiel in Streit/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach dem Fußballspiel am vergangenen Samstag, 3. Februar 2024, in der Veltins-Arena hatten anscheinend nicht alle Fans des FC Schalke gute Laune, denn Polizeibeamte waren nach einer körperlichen Auseinandersetzung gegen 15.30 zur Straßenbahnhaltestelle am Kennedyplatz in Schalke im Einsatz. Drei Männer im Alter von 51, 54 und 64 Jahren sagten aus, dass es zuvor in der Bahn mit drei Unbekannten zum Streit kam. Als sie ausgestiegen waren, um zu ihrem Auto zu gehen, seien ihnen die Unbekannten gefolgt und hätten unmittelbar auf sie eingeschlagen. Der 54-Jährige wurde durch die Attacken leicht verletzt. Eine Zeugin gab an, dass sich die drei Angreifer, bei denen es sich um einen Vater und seine beiden Söhne handeln könnte, schon in der Bahn verabredet hätten, die Geschädigten zu schlagen. Die Täter werden wie folgt beschrieben: einer ist etwa 50 Jahre alt, hat graue, kurze Haare und trug zur Tatzeit einen beigen Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke und blaue Jeans. Ein weiterer Tatverdächtiger ist etwa 25 Jahre alt und hat braune, kurze Haare. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und weiße Sneaker. Außerdem hatte er ein blau-weißes Schalke-Armband am linken Handgelenk. Der dritte Tatverdächtige hat schwarze kurze Haare und war komplett schwarz gekleidet. Hinweise um Sachverhalt werden unter den Rufnummern 0209 365 7512 oder 0209 365 8240 entgegen genommen.

