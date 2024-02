POL-GE: Unbekannte greifen 44-Jährigen an/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Nach dem Fußballspiel am vergangenen Samstag, 3. Februar 2024, in der Veltins-Arena hatten anscheinend nicht alle Fans des FC Schalke gute Laune, denn Polizeibeamte waren nach einer körperlichen Auseinandersetzung gegen 15.30 zur Straßenbahnhaltestelle am Kennedyplatz in Schalke im Einsatz. Drei Männer im Alter von 51, 54 und 64 Jahren sagten aus, dass es zuvor in der Bahn mit drei Unbekannten ...

