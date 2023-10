Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Annettestraße/Treckerfahrer beschädigt geparktes Auto

Coesfeld (ots)

In ein geparktes Auto fuhr der Fahrer eines Treckers am Dienstag (10.10.) auf der Annettestraße in Billerbeck. Gegen 18.15 Uhr wollte der 62-jähriger Billerbecker beim Befahren der Annettestraße an einem Paketauto vorbei fahren. Dabei touchierte er ein auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestelltes Auto. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte auf eine Alkoholisierung des Billerbeckers. Ein freiwillig angebotener Atemalkoholtest konnte vor Ort nicht durchgeführt werden. Dem Billerbecker wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher.

