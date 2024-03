Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Tatverdächtiger nach Einbruch in Kellerabteile vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen hat die Polizei nach einem Einbruch in zwei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in Freiburg am 22.03.2024.

Ein Zeuge hatte den Vorfall in einem Gebäude in der Johann-von-Weerth-Straße beobachtet und gegen 14 Uhr die Polizei verständigt. Ein Tatverdächtiger konnte wenig später im Rahmen der einleiteten Fahndung in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er hatte mutmaßliches Diebesgut bei sich. Gegen den 53-Jährigen wird nun ermittelt.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell