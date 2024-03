Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten

Leicht verletzt wurden am Montagmorgen, 25.03.2024, gegen 08.30 Uhr, drei Personen bei einem Auffahrunfall in der Römerstraße. Zuvor befuhr ein 34 Jahre alter Mann mit seinem Porsche von der Breslauer Straße kommend die Römerstraße in Fahrtrichtung B 532. Verkehrsbedingt musste dieser langsam fahren und kurz stoppen. Dies erkannte der hinter ihm fahrende Opel-Fahrer zu spät und fuhr auf den Porsche auf. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 21-jährige Opel-Fahrer wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 34-jährige Porsche-Fahrer begab sich zusammen mit einem mitfahrenden 2-jährigen Mädchen selbständig in ärztlichen Kontrolle. Der entstandene Sachschaden am Porsche beläuft sich auf rund 3000 Euro, der Schaden am Opel ist noch unbekannt.

