Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Verletzte nach Unfall

Am Montag stießen zwei Fahrzeuge bei Schwendi zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr war eine 24-Jährige mit ihrem BMW auf der L265 von Mietingen in Richtung Schwendi-Schönbürg unterwegs. Vom Rastplatz an der L265 kommend bog eine 45-Jährige mit ihrem Peugeot nach links auf die Landstraße ein. Auf die Vorfahrt der von rechts kommenden BMW-Fahrerin hatte die 45-Jährige nicht geachtet. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Aufprall wurde die 24-Jährige im BMW und ihr 34 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich mit dem Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Die 45-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf jeweils 1.000 Euro. Die total beschädigten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

++++0385375 (LK)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell