LPI-GTH: Zwei Verletzte bei Unfall

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - In einem Einkaufszentrum am Bleichrasen versuchte am Montagabend ein 34-Jähriger (algerisch) ein Paar Turnschuhe im Wert von 60 Euro zu stehlen. Einen Marktmitarbeiter, der sich ihm in den Weg stellte, griff der Mann körperlich an. Der Marktmitarbeiter konnte den Täter überwältigen und an die Polizei übergeben. Es wurde niemand dabei verletzt. Der Täter wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der Ermittlungstätigkeiten auf ...

