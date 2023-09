Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl eines Fahrrades - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit vom Montagabend 20:00 Uhr bis Dienstagmorgen, 07:10 Uhr ein Mountainbike vom Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Langewiesener Straße in Ilmenau entwendet. Das Fahrrad war mittels Schloss am Fahrradständer gesichert. Der oder die unbekannten Täter demontierten das Vorderrad des Mountainbikes, welches mit dem Fahrradständer verbunden war und entwendeten den Rest des Fahrrades. Der Beuteschaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Bezugsnummer 0252039/2023 entgegen. (dl)

