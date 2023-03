Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kontrolle statt Burger mit Pommes

Oberhausen (ots)

Im letzten Moment konnte sich der 24-jährige Fahrer eines E-Scooters noch abfangen, sonst wäre er wohl mit voller Wucht gestürzt. Polizisten, die den "Beinahe-Crash" auf dem Radweg der Mülheimer Straße beobachten konnten, fuhren dem jungen Mann in der Nacht zu Mittwoch (09.03.) gegen Mitternacht hinterher, um ihn zu kontrollieren. Auf Anhaltezeichen reagierte der scheinbar Betrunkene nicht, dafür wendete er und fuhr mit dem Leih-Scooter in Schlangenlinien in den "Drive-In" eines Schnellrestaurants - allerdings in verkehrter Fahrtrichtung. In Höhe des Bezahlschalters stoppte er die Fahrt. Anstatt Burger, Pommes und Cola wurde ihm jetzt eine Verkehrskontrolle Oberhausener Polizisten "serviert". Positiv reagierte ein Atemalkoholtest, während der 24-Jährige angab, nicht gewusst zu haben, dass bei E-Scootern dieselbe Promille-Grenze wie bei Pkw gelte. Nach der Entnahme einer Blutprobe auf der Wache in Alt-Oberhausen wurde sein Führerschein beschlagnahmt und das Führen von Kraftfahrzeugen bis auf Weiteres untersagt.

