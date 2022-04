Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Markelfingen, Lkr. Konstanz) Über Kreisverkehr gefahren - 10.000 Euro Schaden (09.04.2022)

Markelfingen (ots)

Hoher Sachschaden ist die Folge eines Unfalls, der in der Nacht auf Samstag, gegen 4 Uhr, auf der Kreisstraße 6170 zwischen Markelfingen und Allensbach passiert ist. Eine 23 Jahre junge Frau fuhr mit einem Peugeot 308 von Markelfingen in Richtung Kreisverkehr B33/Allensbach. Kurz vor dem Kreisverkehr kam die 23-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über einen Leitpfosten. In der Folge gelang es der jungen Fahrerin nicht, ihr Auto zu kontrollieren, so dass sie geradewegs über den Kreisverkehr "rauschte", dabei noch ein Verkehrsschild mitnahm, welches sich unter dem Auto verkeilte, und erst dann zum Stehen kam. Den am Peugeot entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro. Die Höhe der Schäden an Kreisverkehr, Leitpfosten und Verkehrsschild ist bislang nicht bekannt.

