Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer bei Obermoschel tödlich verunglückt

Rockenhausen (ots)

Am Freitag, dem 19.05.23, ging um 18.40 Uhr eine Meldung bei der Polizei in Rockenhausen ein, das auf der K 20 zwischen Lettweiler und Obermoschel ein Motorradfahrer mit einem Pkw zusammengestoßen sei. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 59-jährige Mann aus den Niederlanden mit einer Gruppe Gleichgesinnter unterwegs, als er in einer scharfen Kurve zwischen den Ortschaften aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verlor, auf die Gegenfahrbahn geriet und in einen entgegenkommenden Pkw aus dem Landkreis Bad Kreuznach rutschte, der von einem 25-jährigen Mann geführt wurde. Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb an der Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 12.000 Euro belaufen. /pirok

