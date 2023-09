Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl, Vandalismus und Weiteres

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Montagnachmittag sorgte ein 61-jähriger Eisenacher für mehrere Polizeieinsätze. Zunächst trank er in einem Discount-Markt in der Altstadtstraße zwei Flaschen Bier, ohne diese bezahlen zu wollen. Weiterhin beleidigte er Mitarbeiterinnen und beschädigte die Verpackungen von elektronischen Geräten. Nach der entsprechenden Anzeigenaufnahme trat der Mann etwa zwei Stunden später erneut in Erscheinung. Er verwüstete einen Vorgarten in der Karl-Marx-Straße, ein Strandkorb und zahlreiche Pflanzen nahmen hierbei Schaden. Nach seiner Flucht aus dem Vorgarten setzte der Mann den Vandalismus in der Werneburgstraße an Briefkästen und Verkehrsschildern fort. Hier konnte er durch die Polizeibeamten ergriffen und vorübergehend in Gewahrsam genommen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 600 Euro. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl, Beleidigung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch eingeleitet. (as)

