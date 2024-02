Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen/B312 - Nicht aufgepasst

In die Leitplanken fuhr am Montag eine Autofahrerin auf der B312 bei Riedlingen.

Ulm (ots)

Gegen 17.15 Uhr fuhr die 45-Jährige in Richtung Riedlingen. Auf Höhe des Industriegebiets Mancherloch kam ihr VW nach rechts von der Straße ab. In Folge streifte das Auto die Schutzplanke. Dadurch wurde ihr VW auf der gesamten rechten Seite beschädigt. Den Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Die Höhe des Schadens an den rund fünf Meter Leitplanken muss noch ermittelt werden. Die Fahrerin selbst blieb unverletzt.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

++++0382960 (LK)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell