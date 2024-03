Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Junger Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Von einem Anwesen beabsichtigte am Freitag, 22.03.2024, gegen 07.30 Uhr, ein 60 Jahre alter Mann mit seinem Fiat auf die Wiechser Straße einzufahren. Dabei übersah er beim Einfahren einen von Wiechs kommenden in Richtung Maulburg fahrenden Kradfahrer. Der 17-jährige Kradfahrer wich aus und prallte aber noch gegen den linken Kotflügel des Fiats. Bei dem Unfall wurde der 17-jährige schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An seiner Maschine entstand Sachschaden von rund 1500 Euro, am Fiat rund 8000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Mit vor Ort war neben der Polizei auch die Feuerwehr Maulburg mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften.

