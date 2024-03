Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: 7-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit seinem Kinderfahrrad beabsichtigte am Freitag, 22.03.2024, gegen 17.40 Uhr, ein 7 Jahre alter Junge, von der Wiese herkommend die Tumringer Straße in Richtung Haagen zu überqueren. Hierzu fuhr er über einen abgesenkten Bordstein auf die Tumringer Straße, auf welcher zu dieser Zeitpunkt "Stopp and Go" Verkehr herrschte. Er fuhr direkt hinter einen Pkw auf die Fahrbahn und kollidierte dabei mit der rechten vorderen Fahrzeugseite eines Mitsubishi. Dabei kam der Junge zu Fall und verletzte sich leicht. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst konnte dieser an seine Mutter übergeben werden. Ein Fahrradhelm wurde von dem 7-jährigen getragen. Am Mitsubishi entstand Sachschaden von rund 5000 Euro, am Fahrrad 50 Euro.

md/ma

