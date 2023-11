Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall auf der Beckumer Straße - Unfallverursacher schwer verletzt

Lippstadt (ots)

Bei einem Unfall auf der Beckumer Straße am gestrigen Tag um 08:20 Uhr wurde der Unfallverursacher schwer verletzt.

Der 45-jährige Lippstädter befuhr mit seinem Kia die Beckumer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Unfallstelle, an einem Parkplatz der dort ansässigen Firma, kam der Kia-Fahrer über die Gegenfahrbahn nach links von der Straße ab und fuhr in eine angrenzende Hecke. Hinter der Hecke befanden sich geparkte Fahrzeuge, wovon drei durch den Zusammenstoß beschädigt wurden.

Der Unfallverursacher wurde dabei schwer verletzt und musste mittels Rettungswagen in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden.

Ursächlich für den Unfall könnte der Alkoholkonsum des Lippstädters gewesen sein. Ein Vortest ergab einen Wert von fast 0,5 Promille. Zum Glück wurden bei dem Unfall keine weiteren Personen verletzt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei im Kreis Soest noch einmal darauf hin, dass Sie nach dem Konsum von reichlich Alkohol am Vorabend ihr Fahrzeug am nächsten Morgen stehen lassen und öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Oder aber, sie nutzen den Weg z.B. zur Arbeit für einen ausgedehnten Spaziergang an der frischen Luft. Die Gefahr von Restalkohol darf nicht unterschätzt werden und ist eine große Gefahr für sich und vor allem für andere Verkehrsteilnehmer.

