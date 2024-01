LPI-J: Zeche geprellt

Weimar (ots) - Zwischen Samstag und Sonntag wurden mehrere Keller in einem Mehrfamilienhaus in Blankenhain aufgebrochen. Mit einem Sack voller Pfandflaschen und einem sog. Fatbike im Wert von etwa 1.500 Euro verließen der oder die Täter schließlich den Ort des Geschehens in unbekannte Richtung. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen gibt es derzeit noch nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 ...

