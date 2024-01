LPI-J: Garagenfenster eingeschlagen

Weimar (ots) - Im Rahmen von Personenkontrollen wurden am Sonntagmittag bei zwei Männern Drogen gefunden. Sowohl in der Warschauer Straße als auch in der Rießnerstraße gerieten jeweils ein 18- und ein 32-Jähriger in Polizeikontrollen. Beide waren im Besitz geringer Mengen Marihuana. Die Drogen wurden beschlagnahmt; gegen die Männer Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr