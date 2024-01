LPI-J: Kirche beschmiert

Weimar (ots) - Am Samstagmittag geriet die Müllpresse eines Einkaufsmarktes in der Erfurter Straße in Weimar in Brand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung veranlassten die Angestellten die Räumung des Marktes. Der Brand wurde durch Kameraden der Berufsfeuerwehr Weimar gelöscht, es entstand Sachschaden durch Verrußung an der Fassade des Einkaufsmarktes. Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache ermittelt nun ...

mehr