Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Katzen aus Messi-Wohnung gerettet

Jena (ots)

Aufgrund von starker Geruchsbelästigung wurde die Jenaer Polizei am Freitag zur Wohnung einer jungen Frau gerufen. Da der Verdacht einer Notsituation oder ähnlichem bestand, wurde die Wohnung durch die Polizei, im Zusammenwirken mit der Feuerwehr, betreten. Im Inneren konnte eine komplett verwahrloste Wohnung, gefüllt mit Abfällen vorgefunden werden in deren Mitte sich zwei Katzen aufhielten. Für die Tiere konnte weder Nahrung noch Wasser aufgefunden werden, noch werden diese in einem artgerechten Umfeld versorgt. Die Katzen wurden in der Folge an das Tierheim übergeben und eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gefertigt.

