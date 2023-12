Feuerwehren der Stadt Eutin

FW Eutin: Feuer in Klassenzimmer der Wilhelm- Wisser- Schule

Eutin (ots)

- Einrichtungsgegenstände brennen in Eutiner Wilhelm- Wisser- Schule - vereiste Hydranten sorgen kurzzeitig für Probleme bei der Löschwasserversorgung

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Eutin durch die Integrierte Regionalleitstelle Süd aus Bad Oldesloe um 01:48 zu einem Zimmerbrand in die Elisabethstr. in die dortige Wilhelm- Wisser- Schule alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzfahrzeuge bestätigte sich die gemeldete Lage, indem eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Schulgebäude festgestellt werden konnte. Umgehend wurde ein Angriffstrupp mit umluftunabhängigen Atemschutz und einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung in das zweite Obergeschoss geschickt. Hierbei wurden brennende Einrichtungsgegenstände in einem Klassenzimmer festgestellt, welche durch die Einsatzkräfte zügig gelöscht werden konnten. Im weiteren Einsatzverlauf wurden Nachlöscharbeiten und umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durchgeführt. Des Weiteren wurde der betroffene Bereich mittels Wärmebildkamera abschließend kontrolliert. Um ausreichend Atemschutzgeräteträger an der Einsatzstelle zu haben, wurden durch den Einsatzleiter frühzeitig die Feuerwehren Fissau- Sibbersdorf und Neudorf nachalarmiert.

Während der Löscharbeiten kam es kurzzeitig zu Problemen bei der kontinuierlichen Löschwasserversorgung durch einen zugefrorenen Hydrantendeckel des städtischen Hydrantennetzes, konnte durch die mitgeführten Löschfahrzeuge aber gut kompensiert werden.

Zur Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Am Einsatz beteiligte Einsatzkräfte: - Freiwillige Feuerwehren Eutin, Fissau- Sibbersdorf und Neudorf mit 36 Einsatzkräften und 9 Einsatzfahrzeugen - Rettungsdienst Holstein mit 1 Rettungswagen und 2 Einsatzkräften - Polizei mit 1 Streifenwagen und 2 Einsatzkräften - Kriminalpolizei

Original-Content von: Feuerwehren der Stadt Eutin, übermittelt durch news aktuell