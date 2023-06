POL-WE: Ober-Mörlen: Präparierte Frikadelle aufgefunden

Friedberg (ots) - +++ Bad Nauheim: Einbruch in Bäckerei In der Nacht auf Donnerstag (08.06.) sind Unbekannte in die Bäckerei in der Frankfurter Straße eingebrochen und haben aus dem Tresor eine Geldkassette mit mehreren Hundert Euro gestohlen. Um in die Filiale zu gelangen waren die Kriminellen auf den dortigen Balkon geklettert und hatten eine Balkontüre ...

