Lkr. TUT) - Auto überschlägt sich mehrfach und fängt Feuer

Bubsheim / Lkr. TUT (ots)

Am Freitagabend hat sich auf der Kreisstraße 5904 zwischen dem Heuberger Kreuz und Bubsheim ein Verkehrsunfall ereignet. In einer dortigen "S-Kurve" kam ein 51-Jähriger mit seinem Alfa-Romeo von der Fahrbahn ab und überfuhr mit hoher Geschwindigkeit einen Leitpfosten. Anschließend leitete er ein Ausweichmanöver ein, um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Linienbus zu verhindern. Hierbei fuhr er auf eine Grünfläche, prallte gegen einen Netzverteilerkasten und überschlug sich mehrfach, bis das Auto auf den Rädern zum Stehen kam. Durch die entstandenen Schäden im Motorraum entstand ein Feuer. Der 51-jährige Fahrer konnte sich verletzt aus dem Auto befreien und wurde zur stationären Behandlung in ein Klinikum eingeliefert.

Zur Unfallaufnahme war die Kreisstraße über drei Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehr Bubsheim war mit 25 Kräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

