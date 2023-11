Deißlingen (ots) - Am Samstagmittag hat ein Autofahrer auf der Bundesstraße 27 die Kontrolle über seinen Wagen verloren und anschließend einen Unfall verursacht. Ein 40-jähriger Fahrer eines Fiat Punto war auf der B 27 von Deißlingen in Richtung Villingen-Schwenningen unterwegs. In der Ausfahrt Dauchingen/ Trossingen kollidierte der Mann frontal mit einer ...

mehr