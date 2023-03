Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schmierereien an Hotel

Erfurt (ots)

Gestern Morgen beschmierten Unbekannte ein Hotel in der Gothaer Straße in Erfurt. Die Täter brachten mit grüner Farbe mehrere Schriftzüge u.a. auf Schildern, einer Schranke und einem Trafohäuschen an. Der dabei entstandene Sachschaden kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden. Die Tat ereignete sich zwischen 05:15 Uhr und 05:25 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel. 0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0055369 entgegen. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell