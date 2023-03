Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebesgut aufgefunden

Erfurt (ots)

Die Polizei wurde gestern Morgen im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen fündig. Eine Anwohnerin hatte beobachtet, wie ein schwarz gekleideter Mann einen Fahrradrahmen in den Keller eines Mehrfamilienhauses trug. Die Frau wählte den Notruf. Polizisten stießen im Keller nicht nur auf zwei Männer im Alter von 29 und 32 Jahren, sondern auch auf insgesamt vier Fahrräder und einen Fahrradrahmen. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass alle Räder und der Rahmen in diesem Jahr gestohlen worden waren und in Fahndung standen. Die Polizei stellte alle Gegenstände sicher und ermittelt nun wegen des Verdachts der Hehlerei. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell