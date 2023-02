LPI-EF: Fahrverbot für Autofahrer

Sömmerda (ots) - Am Montagmorgen wurde in Sömmerda eine Schmiererei festgestellt. Unbekannte hatten sich über das Wochenende an der Vitrine einer Musikschule vergriffen. Mit rosa Sprühfarbe hatten sie das Aushängeschild der Schule mit einem etwa 50 x 50 cm großen Graffiti beschmiert. Der entstandene Sachschaden kann gegenwärtig nicht beziffert werden. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist noch unklar. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

